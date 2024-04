Emma Marrone: il desiderio di diventare madre nonostante la mancanza di un compagno

Ciononostante Emma sogna di diventare madre: «Non ho fatto in tempo a congelare gli ovuli ma potrei ancora poter avere figli. Ho l’utero», ha spiegato a Le Iene. Marrone, però non ha un compagno. E le donne single , in Italia , non possono avere figli attraverso la fecondazione assistita : «Una stronzata enorme.

Aggiungendo: «Per carattere posso stare senza compagno, ma non senza una comunità di affetti. Poi trovare un uomo mica è facile». Emma, qualche anno fa, aveva ammesso che lei, in amore, è «un po’ sfortunata». Perché il suo sogno di metter su famiglia si è sempre schiantato contro la presenza di un’altra. Nel 2011, innamoratissima di Stefano De Martino, la Marrone già sognava le nozze.

Emma Marrone Maternità Donne Single Fecondazione Assistita Italia

Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:



VanityFairIt / 🏆 14. in İT

Italia Ultime Notizie, Italia Notizie

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Sanremo 2024, Emma: «Dedico questo Festival al mio papà. Gli prometto che resterò su questo palco fino a quandEmma Marrone ha portato a Sanremo 2024 il singolo Apnea e, sul palco,...

Fonte: leggoit - 🏆 40. / 51 Leggi di più »

Cairo: 'Giro d'Italia aiuta l'Italia, il Governo lo sente suo''Le ricadute economiche sono notevoli per il Paese' (ANSA)

Fonte: Agenzia_Ansa - 🏆 4. / 92 Leggi di più »

Italia-Lettonia 2-0: Casadei-Fabbian, l'Italia consolida il primato nel gironeCALCIO - L'Italia U21 di Nunziata supera per 2-0 la Lettonia nella sesta uscita di qualificazione all'Europeo di categoria: per gli Azzurrini gol di Casadei...

Fonte: Eurosport_IT - 🏆 27. / 63 Leggi di più »

Presentazione del rapporto Gem Italia 2023-2024 sull'imprenditorialità in ItaliaL'Universitas Mercatorum organizza la presentazione del rapporto Gem Italia 2023-2024 che analizza l'attività imprenditoriale in Italia e le cause della discrepanza tra l'intenzione e l'effettivo avvio di nuove imprese.

Fonte: Agenzia_Ansa - 🏆 4. / 92 Leggi di più »

Diffamazione, Fratelli d'Italia chiede carcere per giornalisti: Lega e Forza Italia dicono noBerrino, relatore del ddl, secondo gli stessi alleati non avrebbe concordato gli emendamenti in maggioranza. Pd e Movimento 5 Stelle in rivolta: 'Misura che riporta a Medioevo'

Fonte: Adnkronos - 🏆 8. / 77 Leggi di più »

It-bag che non passano mai di moda: le tracolle in pelle marroneFascino vintage, rifiniture curatissime, ma soprattutto nella tonalità che sarà di moda fino a tutto l'Autunno-Inverno 2024/2025 e oltre. La tracolla in cuoio è l'accessorio passepartout che non può mancare nel reparto 'investimenti a colpo sicuro' dell'armadio.

Fonte: IOdonna - 🏆 9. / 75 Leggi di più »