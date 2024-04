Emiliano e Schlein: la segretaria si impone nel confronto

Tra Michele Emiliano e Elly Schlein è la segretaria a imporsi nel tesissimo confronto iniziato con il governatore convinto di cambiare solo i due assessori che si sono dimessi in Regione. Il richiamo all’ordine di Schlein porta alla resa - almeno per ora, almeno a parole - di Emiliano . In una intervista Emiliano aveva messo in chiaro un po’ di cose: che non intendeva azzerare la giunta e che non riteneva opportuno il commissariamento del partito locale. Insomma, due no al Pd.

Tra i momenti più significativi della sua carriera si annoverano la ricostruzione del teatro Petruzzelli, a 18 anni dal rogo che lo distrusse nel ’91 e la vicenda dell’abbattimento del cosiddetto ecomostro di “Punta Perotti”. Del Partito democratico Emiliano è stato segretario regionale dal 2007 al 2009 e dal 2014 al 2016. Per poi, nel settembre 2020, essere scelto come presidente della Puglia per il secondo mandato consecutivo con la coalizione di centrosinistra con 867.558 voti .

Michele Emiliano Elly Schlein Confronto Dimissioni Giunta Pd M5S Distanza Leadership Opposizione

Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:



sole24ore / 🏆 1. in İT

Italia Ultime Notizie, Italia Notizie

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Braccio di ferro tra Michele Emiliano e Elly SchleinIl governatore della Puglia, Michele Emiliano, e la segretaria del PD, Elly Schlein, si sono scontrati sulle dimissioni degli assessori. Alla fine, Emiliano ha ceduto alle richieste di Schlein.

Fonte: Agenzia_Ansa - 🏆 4. / 92 Leggi di più »

Decaro ed Emiliano travolgono Elly Schlein: "Cosa aspetta a parlare?"Il caso Decaro , anzi l'incredibile pasticcio Emiliano-Decaro alla fine travolge il Pd e la sua segretaria Elly Schlein , rimasta colpevolme...

Fonte: Libero_official - 🏆 42. / 51 Leggi di più »

Il Pd deve silurare Schlein, Berlusconi era unico e Emiliano: quindi, oggi...Quindi, oggi...: il testamento politico del Cavaliere, le quote rosa dem e il caso Decaro

Fonte: ilgiornale - 🏆 18. / 67 Leggi di più »

Puglia, dopo le liti adesso prove di tregua tra Schlein Conte ed EmilianoPuglia, dopo le liti adesso prove di tregua tra Schlein Conte ed Emiliano | TGLA7

Fonte: TgLa7 - 🏆 25. / 63 Leggi di più »

Puglia, Emiliano cede a Schlein: «Ci sarà netto cambio di passo»La segretaria del Pd: «In Regione serve un concreto rinnovamento, non una mera sostituzione»

Fonte: Corriere - 🏆 2. / 95 Leggi di più »

Caos Pd Puglia, ultimatum Schlein a Emiliano: “Serve nuovo inizio, non basta sostituire chi è uscito”La segretaria chiede un repulisti radicale al suo governatore: 'Confido che operi in tempi brevi e con risultati tangibili'. Lui risponde in pochi minuti: 'Condividiamo la necessità di un cambio di fase'. Ma non chiarisce se la giunta sarà azzerata

Fonte: fattoquotidiano - 🏆 45. / 51 Leggi di più »