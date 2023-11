Emergenza nubifragio in Toscana: strade allagate e auto danneggiate

Con le prime luci del giorno emerge in tutta la sua estensione la gravità del nubifragio che ha colpito la Toscana. In particolare le immagini girate con il drone mostrano la situazione a Campi Bisenzio, strade allagate, acqua nelle case e molte auto danneggiate: dopo il nubifragio si contano i danni Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1

VANİTYFAİRIT: Emergenza meteo, dispersi in Veneto e allagamenti in Toscana: «Stato di emergenza regionale»Emergenza meteo. Tre morti in Toscana, oggi il picco della piena dell'Arno. Un disperso nel Bellunese. Scuole chiuse a Napoli e in alcune province del Veneto

TUTTOMERCATOWEB: Emergenza meteo in Toscana: Pisa-Como si giocherà, ma con la gradinata chiusaL'emergenza meteo che sta colpendo la Toscana dalla serata di ieri rischia di mettere in dubbio diversi match dei vari campionato che sono in programma in questo fine settimana, anche se al momento no

FATTOQUOTİDİANO: Nubifragio in Toscana, vaste zone di Campi Bisenzio rimangono allagate dopo le piogge della notteCon le prime luci del giorno emerge in tutta la sua estensione la gravità del nubifragio che ha colpito la Toscana. In particolare le immagini girate con il drone mostrano la situazione a Campi Bisenzio: l’intero abitato è invaso dall’acqua, le strade sono tutte sommerse.

İLMESSAGGEROİT: Maltempo Toscana, Giani: «Centinaia gli sfollati tra Campi Bisenzio e Prato»Sono almeno 400 le persone sfollate in Toscana a causa della violenta ondata di maltempo che ha...

İLMESSAGGEROİT: Maltempo Toscana, l'odissea degli automobilisti a Campi Bisenzio(LaPresse) Il sindaco della Città metropolitana di Firenze, Dario Nardella, ha fatto il...

MEDİASETTGCOM24: Maltempo in Toscana: Prato e Campi Bisenzio le situazioni più criticheFiumi esondati e auto trascinate via

