Emergenza climatica: l'Italia colpita da alluvioni e frane

Da un'emergenza all'altra. Senza più margini per evitare vittime e danni. Illascia ferite sempre più profonde su un territorio che non è in grado di assorbire gli effetti del cambiamento climatico. Oggi è lain ginocchio ma sono ancora da smaltire le conseguenze dell'alluvione in Emilia Romagna

. E ci sono anche i disastri delle Marche, le frane di Ischia e Stromboli, a ricordare che: il dissesto, l'eccesso di cementificazione, la scarsa manutenzione che deriva dalla carenza di investimenti e dall'incuria. Tutti fattori che si possono riscontrare attraverso i dati disponibili.Piove, molto, e la prima conseguenza è che esondano fiumi e torrenti. La puntualità con cui il Seveso inonda Milano, così come l'alluvione di queste ore a Prato, suggerisce di andare a rileggere un dato significativo, quello che consumo del suolo. Come si legge nell', Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente, continua a trasformare il territorio nazionale con velocità elevate e crescenti. Nell’ultimo anno, le nuove coperture artificiali hanno riguardato altri 76,8 km quadrati, il 10,2% in più del 2021. Si tratta, in media, di più di 21 ettari al giorno, il valore più elevato degli ultimi 11 anni, in cui non si erano mai superati i 20 ettar

