Emergenza abitativa a Monterotondo: la Regione Lazio cerca case popolari

Risolvere l'emergenza abitativa delle famiglie di Monterotondo assegnando al più presto case popolari. Di fronte alla mancata prospettiva che quelle messe all'asta vengano comprate da Roma Capitale, la Regione Lazio prova a intervenire rastrellando alloggi. Per ora a muoversi è la commissione politiche abitative, bisognerà vedere se ci sarà un intervento anche dell'assessorato competente.

La storia è quella ormai nota: 90 famiglie sono sotto sfratto da oltre un anno, perché le case in cui vivono su via Salaria sono state messe all'asta dal curatore fallimentare della società proprietaria degli immobili, la Pegaso 90 Srl. Peccato che da fine anni '70 lì ci vivano romane e romani sfollati dalle palazzine demolite per costruire la Tangenziale Est e che dal 2004 il Comune di Roma paghi l'indennità di occupazione. Insomma, sono da considerare case Erp. Il sindacato Asia-Usb chiede che sia Roma Capitale a intervenire in solido, acquisendo gli alloggi non ancora venduti all'ast

