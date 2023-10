Emanuelle Nera n.2 - Film (1976)

è un film di genere erotico del 1976, diretto da Albert Thomas, con Sharon Lesley e Angelo Infanti. Durata 90 minuti. Distribuito da REGIONALE - PANARECORD.

Emanuelle Richman, famosa fotomodella, mentre si trova a Beirut con l'amico John, perde la memoria per lo scoppio di una bomba. Trasferita in un ospedale psichiatrico americano, la bella ragazza nera viene amorosamente curata da un professore il quale, a causa del suo prodigarsi, rischia il divorzio dalla moglie Susan.

Leggi di più:

comingsoonit »

L’astensionismo che favorisce le corporazioniI dati non potrebbero essere più chiari: in Italia nelle elezioni politiche del 1976... Leggi di più ⮕

Treni, Piemonte maglia nera: il record delle tratte soppresse e la grande fuga dei pendolariSu duemila chilometri di rete il 27% non è ancora elettrificato e il 60% solo a binario semplice. In 20 anni cancellati 13 collegamenti. Dal 2009 i viaggiatori… Leggi di più ⮕

Lazio, Gimenez bestia nera in Europa: ecco quanti gol ha già segnato il messicano ai biancocelestiLa bestia nera della Lazio in Europa si chiama Santiago Gimenez. L&39;attaccante messicano, ieri protagonista del successo del Feyenoord sui biancocelesti per 3-1 con una sua doppietta, ha già Leggi di più ⮕

Il texano dagli occhi di ghiaccioIl texano dagli occhi di ghiaccio è un film di genere western del 1976, diretto da Clint Eastwood, con Clint Eastwood e John Vernon. Durata 135 minuti. Distribuito da PIC - WARNER HOME VIDEO. Leggi di più ⮕

Fanfan la tulipe - Film (1951)Fanfan la tulipe è un film di genere avventura, commedia del 1951, diretto da Christian-Jaque, con Gérard Philipe e Gina Lollobrigida. Durata 95 minuti. Distribuito da DEAR. Leggi di più ⮕

Musica classica - Film (1928)Musica classica è un film del 1928, diretto da Edgar Kennedy, con Stan Laurel e Oliver Hardy. Durata 20 minuti. Leggi di più ⮕