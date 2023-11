Elly Schlein ospite a «In mezz'ora» su Rai 3

Elly Schlein è andata su Rai3, alla trasmissione di Monica Maggioni, e il format che ha scelto - quello dell’io contro Meloni e della contrapposizione tra le due leader ma in modalità fair play, senza accuse personali e con attenzione ai contenuti e scarsa tendenza alle grida propagandistiche - è quello che prefigura lo stile da campagna elettorale che la segretaria del Pd ha deciso di condurre da qui al voto per le europee di giugno.

Elly Schlein ospite oggi a «In mezz'ora» su Rai 3: l'annuncio su Instagram Elly Schlein dalla Maggioni Nel quale probabilmente lei non sarà in lista («Non ci si candida a un posto nel quale poi non si andrà visto che io sono parlamentare in Italia e non voglio fare lo specchietto per le allodole», va dicendo Elly da qualche giorno) ma se Meloni alla fine deciderà invece di essere capolista nelle cinque circoscrizioni magari Schlein cambierà la sua posizione in merito alla candidatur





