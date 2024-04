Elly Schlein non ha ancora deciso sulla sua candidatura alle elezioni europee

Schlein ha fatto sapere di non “aver ancora sciolto il nodo” della sua candidatura per Bruxelles. Ma ha in mente una strategia. Nel frattempo scalpita l’area Bonaccini e chiede una Direzione che non è stata ancora convocata ufficialmente Elly Schlein ha fatto sapere di non “aver ancora sciolto il nodo” della sua candidatura alle elezioni europee .

Tra i parlamentari dem si è sparsa la voce che Elly Schlein non voglia candidarsi al sud, dove le situazioni campananon la rassicurano affatto. Questo però consentirebbe a Stefano Bonaccini di vedere esaudita almeno una delle richieste che l’altro giorno, nel corso di un colloquio, ha avanzato alla segretaria.

Tra i dem infatti corre voce che Schlein starebbe ripensando all’eventualità di candidarsi nelle Isole. Mentre Schlein è alle prese con il rompicapo delle liste per le europee, Goffredo Bettini torna dalla Thailandia per ricominciare a fare politica attiva, dopo un periodo di esilio volontario.

