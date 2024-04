Elly Schlein fa chiarezza sulle voci di una possibile candidatura di Ilaria Salis nel Pd

Elly Schlein fa chiarezza dopo le voci circolate su una possibile candidatura di Ilaria Salis nelle fila del Pd. "Questa ipotesi non è in campo. Non è in corso alcuna trattativa - ha precisato la segretaria dem -. Ho voluto incontrare il padre di Salis per discutere come possiamo aiutare a toglierla dalla condizione in cui si trova. Nel dibattito sul toto-nomi - ha aggiunto - terrei fuori una situazione delicata come questa".

Schlein precisa: "Più che chiedere al Pd sulle liste, vorrei chiedere al governo cosa sta facendo per difendere i diritti e la dignità di una cittadina che in questo momento viene anche umiliata dai ceppi e dal guinzaglio con cui viene tradotta in tribunale". Per la leader Pd: "Non è accettabile che una cittadina italiana venga trattata in questo modo in un paese europeo

