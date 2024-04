Elizabeth Hurley svela i suoi segreti per un bikini body perfetto

Elizabeth Hurley , arrivata a quasi 59 anni che compirà il prossimo 10 giugno, ha un fisico che fa invidia a molte donne più giovani di lei. Per questo spesso le chiedono consigli attraverso i social per avere un perfetto bikini body . L'attrice di The Royals ha così deciso di dedicare un lungo post per raccontare tutti i suoi segreti. I suoi suggerimenti si possono riassumere in due frasi, una sull'alimentazione e una sull'esercizio.

A 59 anni Hurley fa ancora parlare di sé per un bikini body impeccabile. Non segue una dieta in particolare ma parte dall'idea di mangiare qualsiasi cosa con equilibrio e moderazione. “Il mio mantra è non mangiare troppo, troppo rapidamente, troppo spesso o troppo tardi. In altre parole fare pasti piccoli, masticare a lungo, eliminare snack e cene troppo tardi” ha scritto Elizabeth Hurley rispondendo alle tante richieste di consigli e suggerimenti.

Elizabeth Hurley Bikini Body Segreti Alimentazione Esercizio Forma Fisica

