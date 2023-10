Elisabetta Gregoraci, morta la nonna: «Avrei voluto che questo giorno non arrivasse mai». Aveva 102 anni

Lutto familiare per Elisabetta Gregoraci. La showgirl ha annunciato sui social la morte di sua nonna Elisabetta, che aveva compiuto proprio questa estate 102 anni. La Gregoraci era molto legata a lei e il giorno del suo compleanno aveva deciso di fare una sorpresa alla sua famiglia, presentandosi in Calabria proprio per festeggiarla tutti insieme.

Mi mancheranno le nostre chiacchierate e i suoi preziosi consigli, i suoi abbracci, il suo sorriso e l’amore che ha sempre dato a tutte le persone che le stavano vicine». Elisabetta Gregoraci ha ricordato l'ultima festa di compleanno della nonna: «Sono felice di aver potuto aver la possibilità di festeggiare i tuoi 102 anni un traguardo importantissimo che ha riunito tutti ed è stato bellissimo. Ti sedevo accanto ed è stata una serata unica.

