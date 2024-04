Elisabetta Gregoraci e la scelta di Nathan Falco

Elisabetta Gregoraci è una mamma moderna. Nathan Falco , nato dall'amore con Flavio Briatore , non è solo suo figlio, è anche il suo migliore amico, il suo confidente e con lui ha costruito un rapporto basato sulla fiducia e sull'amore, senza dimenticare il rispetto per le regole che lei detta in casa.

«Papà Briatore dice sempre sì, la mamma invece dice sempre no», ha detto Gregoraci durante l'intervista a Stasera c'è Cattelan, dove ha anche rivelato l'ultima scelta (per niente condivisa) del figlio, fatta a sua insaputa. La scelta di Nathan Falco Elisabetta Gregoraci ha raccontato ad Alessandro Cattelan che il figlio Nathan Falco, il giorno del suo quattordicesimo compleanno ha deciso di farsi il ciuffo biondo, senza chiedere il suo permesso. «Ha chiesto il permesso al papà, che ovviamente dice sempre di sì, la mamma dice sempre di no... Sono tornata a casa e aveva il ciuffo biondo. È un’età particolare l’adolescenza, la preadolescenz

