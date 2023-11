Elisabetta Gregoraci difende suo figlio dagli hater sui social

Un abbraccio che ti scalda il cuore scrive a commento di una foto insieme al 14enne avuto dall’ex marito Flavio Briatore. Ma sui social il ragazzino viene attaccato dagli hater. Ci pensa il manager a dare una stoccata a tutti: “Leggo i commenti dei rosiconi, non ti curar di loro”. Elisabetta Gregoraci posta le immagini di Dubai con il suo Nathan Falco. Anche il figlio pubblica alcuni scatti della città di notte e dal deserto

. Gli hater si scatenano e a difesa del ragazzino interviene sui social il padre che offre il suo consiglio. “Adoro leggere i commenti dei rosiconi – scrive Flavio Briatore – non ti curar di loro. Intanto tu sei a Dubai e loro sfogano la frustrazione sulla tastiera”.in Svizzera e si è allontanato dall’appartamento di Monte-Carlo dove viveva con la madre. E’ stata una decisione sofferta che Elisabetta Gregoraci ha accettato a fatica, più convinto invece Flavio Briatore. "Sicuramente è un'occasione di vita importante, io non l'ho avuta, ma dall'altro canto farò fatica a staccarmi. Non lo vedrei dal lunedì al giovedì. Però significherebbe conoscere tanti amici, via il telefono dopo le nove" aveva detto la showgirl in un’intervista. Nathan Falco Briatore poche settimane fa si è trasferito a Ginevra, dove ha sede l'Institut Le Rosey, la cui retta supera i 100mila euro all'anno. Le Rosey è un collegio bilingue (francese e inglese) e biculturale, il più blasonato e quello che accoglie principi, magnati, vi

