Elisabetta Gregoraci dedica un dolce pensiero alla nonna scomparsa

Elisabetta Gregoraci ha sempre detto che la sua famiglia è uno dei pilastri della sua vita: senza l'affetto e l'amore delle persone a lei più care, forse, realizzare i suoi sogni sarebbe stato più complicato. Dopo l'amata mamma Melina (morta nel 2011), una delle donne che la showgirl ha più amato è stata nonna Angela che le è sempre stata vicina e che per lei ha sempre rappresentato 'casa'.

Nelle sue ultime storie Instagram, Elisabetta dedica un dolce pensiero alla nonna che non c'è più ma che sarà sempre nel suo cuore. Poi, l'ex moglie di Flavio Briatore si scatta un selfie in cui si rende conto di avere ancora i becchi d'oca in testa. Il ricordo di Elisabetta Gregoraci Elisabetta Gregoraci ha avuto un'infanzia e una giovinezza molto belle e serene e lo raccontava anche al Grande Fratello Vip durante la sua partecipazione. La sua famiglia le ha dato tantissimo amore. Per questo, quando deve ricordare qualcuno che per lei è stato molto importante, dedica sempre dolci pensieri socia

Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:



leggoit / 🏆 40. in İT

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Elisabetta Gregoraci, la dolce dedica per il compleanno del fidanzato Giulio Fratini: «Auguri love»Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini sono pronti per festeggiare insieme il 32esimo...

Fonte: leggoit - 🏆 40. / 51 Leggi di più »

Elisabetta Gregoraci allarma i fan: «Risveglio un po' turbolento: problemi di salute in famiglia, incrociate lPasseggiando sotto il sole di Roma, Elisabetta Gregoraci coglie l'occasione per augurare un...

Fonte: leggoit - 🏆 40. / 51 Leggi di più »

Elisabetta Gregoraci, la toccante dedica e gli auguri di compleanno a mamma Melina: «Ovunque tu sia»Come ogni anno, puntuale, il 4 marzo, Elisabetta Gregoraci tira fuori il suo lato più...

Fonte: leggoit - 🏆 40. / 51 Leggi di più »

Elisabetta Gregoraci, vacanza a Miami con il figlio: «Ma Nathan Falco non va mai a scuola?». Lei replica cosìElisabetta Gregoraci ha condiviso sui social il suo viaggio con un uomo misterioso, ma non si...

Fonte: leggoit - 🏆 40. / 51 Leggi di più »

Elisabetta Gregoraci, il fidanzato Giulio Fratini la raggiunge a Monaco dopo l’operazione al cuore di Flavio BSono stati giorni di apprensione per Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci....

Fonte: leggoit - 🏆 40. / 51 Leggi di più »

Briatore operato di tumore al cuore, ecco come ha reagito Elisabetta GregoraciFlavio Briatore è stato operato per un tumore benigno al cuore all&39;ospedale San Raffaele di Milano. "Dieci giorni fa sono stato al ...

Fonte: MediasetTgcom24 - 🏆 3. / 94 Leggi di più »