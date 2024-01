Elisabetta Dessy, 66 anni, diventa un angelo di Victoria's Secret

Elisabetta Dessy a 66 anni anni diventa un angelo di Victoria's Secret Il fascino inarrestabile di Elisabetta Dessy non conosce confini. La modella italiana, 66 anni, è il più splendido esempio di age diversity nella moda. Dopo la carriera da nuotatrice olimpionica, è diventata una delle top model più celebri del nostro paese negli anni 70-80, per poi lasciare la scena, perché all'epoca dopo una certa età non si poteva più essere una modella.

Fortunatamente l'approccio adesso è ben diverso - basti guardare la cover di Vogue Italia con Isabella Rossellini - ed Elisabetta Dessy è tornata a sfilare nel 2022 a Roma per Valentino Haute Couture, e da allora non si è più fermata, partecipando alle successive Fashion Week, da Milano a New Yor





