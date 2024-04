Elisabetta Canalis adotta un nuovo cane

La famiglia di Elisabetta Canalis si allarga. Sui social, infatti, la showgirl ha raccontato l'emozione di aver accolto un nuovo membro. Non è stata una scelta facile, visto che ci ha pensato su più volte. Alla fine, però, si è lasciata guidare solo dal suo cuore, che ha dimostrato di essere davvero molto grande quando si tratta di adottare povere anime lasciate troppo tempo a vivere da sole.

Ecco che, allora, su Instagram l'ex velina di Striscia la Notizia ha presentato Charlie, il nuovo cane adottato in un canile di Los Angeles. Elisabetta Canalis ha deciso di adottare un nuovo cagnolino. Sui social ha annunciato questa bella notizia, per condividerla con tutti i suoi follower, che conoscono molto bene l'impegno della showgirl in difesa degli animali. 'Charlie, mi hai fregato anche tu come Nello e Megan! Vi presento Charlie, abbandonato a 10 anni come una scarpa vecchia al canile in cui i cani anziani non sono famosi per avere molte chance

Elisabetta Canalis ha accolto in famiglia un cane di nome Charlie dopo averlo incontrato in un canile. Condivide il momento dell'adozione sui social e mostra l'arrivo del cane nella sua nuova casa. Charlie farà compagnia ad altri cani meticci della Canalis.

