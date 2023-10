Elicottero precipitato tra Toscana e Liguria. Ritrovato il corpo della pilota 28enne: chi era Naomi Maiolani

Un elicottero civile è precipitato in una zona boschiva al confine tra la Toscana e la Liguria. Il velivolo sarebbe caduto prendendo poi fuoco a Fontia, nella zona collinare di Carrara al confine con il territorio di Luni (La Spezia).

Sul posto i soccorsi sanitari, vigili del fuoco, polizia e carabinieri. Si cerca la pilota, una ragazza di 28 anni. Elicottero militare precipita a Ravenna, l'incidente durante un atterraggio di emergenza: «Due feriti». Chiusa la superstrada E45 Cane rottweiler precipita dal terzo piano e colpisce ragazza incinta, 28enne grave in ospedale. L'incidente in via Frattina a Roma

