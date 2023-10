Elicottero cade al confine tra Toscana e Liguria: morta la pilota 28enne

Un elicottero è precipitato venerdì intorno alle 13 in un'area boschiva impervia a Fontia, nella zona collinare di Carrara al confine con il territorio di Luni (La Spezia).

Il velivolo, un mezzo commerciale, è stato visto precipitare in fiamme. A bordo c'era solo la pilota, una 28enne di Faenza,, dipendente di una società che effettua trasporti con l'elicottero. Il corpo della donna è stato rinvenuto dopo la rimozione dei rottami del velivolo, una volta spento l'incendio.L'elicottero era partito da Oristano ed era diretto a Sondrio, dopo aver fato uno scalo tecnico all'isola d'Elba per fare rifornimento.

