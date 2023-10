Elga Enardu e Diego Daddi sono tornati insieme: «L'amore è mancarsi e ritrovarsi sempre»

«Spero in un ritorno» aveva detto Elga Enardu durante una delle ultime dirette su Instagram in cui, parlando con le sue follower, spiegava loro la situazione con il marito. Quindici anni insieme sono tanti, pieni di ricordi e di avventure trascorse insieme. Dopo un lungo periodo lontani, tutto è bene quel che finsice bene e la coppia ha deciso di riprovarci e darsi una seconda possibilità. Andiamo a leggere come hanno annunciato il loro ritorno.

Elga Enardu, Diego Daddi sulla separazione dopo 15 anni: «La problematica parte da me, ho intrapreso un percorso terapeutico» Elga Enardu risponde seccata ai fan: «Ma secondo voi, dopo 15 anni di relazione, io e Diego non ci sentiamo?» Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Diego Daddi (@diegodaddi) Il ritorno sui social Elga Enardu ha raccontato alle sue follower che lei e il marito Diego Daddi stanno cercando di riprendere i rapporti e di riprovarci.

