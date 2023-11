Elf Me: il film di Natale italiano che diventerà un cult

Finalmente anche il cinema italiano ha il suo film di Natale che si candida a diventare un cult per le prossime generazioni: su Prime Video arriva infatti Elf Me), un elfo di Babbo Natale che ha grandi progetti. Tuttavia tutti i giocattoli che fabbrica sono strani, a tratti pericolosi, e nessuno al Polo Nord riesce a comprendere la sua genialità. A pochissimi giorni da Natale, l'elfo entra nella vita di Elia () a far decollare il suo negozio.

L'incontro tra Trip ed Elia è proprio quello di cui Ivana ha bisogno: un elfo pieno di magia e di spirito natalizio che può creare giocattoli unici. Peccato che all'orizzonte ci sia Ciocca (), un imprenditore un po' truffaldino che non esiterà a mettere i bastoni tra le ruote a Ivana, Elia e Trip, per assicurarsi che i suoi giochi siano gli unici in vendita.rappresenta senza dubbio il primo (e riuscito) tentativo di dare al cinema nostrano una pellicola che fosse in tutto e per tutto u

