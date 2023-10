Eleonora Giorgi, la rivelazione in tv: «Ciavarro si è isolato, ma tornerei con lui...»

Eleonora Giorgi è stata ospite della trasmissione 'La volta buona', condotto da Caterina Balivo, dove ha parlato del suo rapporto con l'ex marito Massimo Ciavarro. I due si sono sposati nel 1993 e tre anni dopo hanno deciso di separarsi, ma dal loro amore è nato Paolo Ciavarro. Il figlio è da poco diventato papà di Gabriele, avuto insieme alla compagna e presto moglie Clizia Incorvaia.

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro: il dramma dell'aborto prima dell'arrivo di Gabriele Clizia Incorvaia, la dedica speciale per il compleanno di Eleonora Giorgi: «Auguri suocera iconica» Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da EleonoraGiorgi (@eleonoragiorgiofficial) Eleonora Giorgi si confessa «Non lo sento mai è un uomo strano. Si è isolato.

Leggi di più:

leggoit »

Eleonora Giorgia: "Ciavarro si è isolato, visto due volte da quando è nonno". Poi la frecciata a VerdoneL'attrice, ospite a "La volta buona", parla del rapporto con l'ex marito da cui ha avuto il figlio Paolo, che li ha resi... Leggi di più ⮕

Eleonora Pedron si laurea in psicologia: «Sto scrivendo una tesi su me stessa». Di cosa parlaEleonora Pedron è un personaggio noto della televisione italiana che ha avuto varie... Leggi di più ⮕

Eleonora Pedron a “Oggi è un altro giorno”, la morte della sorella e quella del padre: «Mancanza fortissima»Eleonora Pedron ospite di “Oggi è un altro giorno” di Serena Bortone su RaiUno.... Leggi di più ⮕

Eleonora Pedron, l'ex Miss Italia choc: «Mi sono ritrovata mio papà sulle ginocchia con la faccia piena di sanEleonora Pedron, ex Miss Italia, ha annunciato qualche tempo fa di aver intrapreso la laurea in... Leggi di più ⮕

Eleonora Pedron si laurea in Psicologia «con una tesi su di me, per superare il dolore per la morte di mia sorella e di mio padre»Eleonora Pedron ha alle spalle due lutti che l'hanno segnata: la scomparsa della sorella, e quella del papà, morto in un incidente stradale dopo averla accompagnata a un provino Leggi di più ⮕

PER UN PUGNO DI EROI - Film (1967)PER UN PUGNO DI EROI è un film di genere drammatico del 1967, diretto da Fritz Umgelter, con Luigi Ciavarro e Valeria Ciangottini. Durata 90 minuti. Distribuito da PEA. Leggi di più ⮕