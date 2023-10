El Ghazi sarà licenziato dal Mainz: non si è voluto scusare dopo il post contro Israele

roblemi a causa del proprio posizionamento personale sul tema.

Premier, il Tottenham batte 2-1 il Crystal Palace ed è 1° a +5 sul City. Riecco Bentancur 8 mesi dopoSaudi Pro League, i risultati di oggi: Milinkovic-Savic segna nella porta giusta, Ibanez noLukaku e Donnarumma verranno fischiati giustamente da San Siro. La Juventus è legata ai risultati e la Roma non ha un progetto per il futuro. O almeno, non ancoraLukaku e Donnarumma verranno fischiati giustamente da San Siro.

Italia Notizie

Leggi di più:

TuttoMercatoWeb »

La rivelazione: dove si sono addestrati i terroristi per attaccare IsraeleIl Wall Street Journal riporta l'addestramento da parte di Teheran di centinaia di militanti islamisti e svela il traffico di armi iraniane verso la Cisgiordania. Un nuovo pericolo per la sicurezza d'Israele? Leggi di più ⮕

Israele, Noam tornato per combattere: 'Sono venuto qui per cancellare Hamas dalla faccia della terra'Lo studente è rientrato in Israele per combattere Leggi di più ⮕

Israele, Noam tornato per combattere: 'Sono venuto qui per cancellare Hamas dalla faccia della terra'Noam, lo studente israeliano in Italia, è rientrato in per combattere e cancellare Hamas. Guarda l'intervista su TG LA7. Leggi di più ⮕

Israele, dai 9 mesi ai 17 anni: chi sono i bambini ostaggio di HamasSi illuminano con le loro facce i neon di grandi città come Londra, New York e Los Angeles Leggi di più ⮕

Hamas, chi sono i bambini rapiti: Israele mostra le fotoPer non dimenticare l'orrore del 7 ottobre Israele ha pubblicato le foto dei 28 bambini sequestrati, nascosti da 20 giorni chissà dove dentro la striscia di Gaza, alcuni orfani, alcuni con i nonni altri con un solo genitore. Leggi di più ⮕

Israele, Hamas e gli ostaggi: 'Non sappiamo dove sono tutti'Il movimento non controlla tutti i civili sequestrati Leggi di più ⮕