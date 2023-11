El Ghazi non si scusa, il Mainz pensa a via legali

"Il Magonza 05 rileva con sorpresa e disagio le dichiarazioni di Anwar El Ghazi sui suoi canali social.Il giocatore è in permesso da lunedì e attualmente non si sta allenando". Con questa nota il club fa capire che non è affatto risolto il caso creato dai post sui social del suo calciatore Anwar El Ghazi, olandese di origini marocchine.

Non prenderò le distanze da quanto ho detto, oggi e finché non esalerò l'ultimo respiro sto con l'umanità e gli oppressi . Quanto ho postato in data 27 ottobre 2023 è il mio ultimo pensiero, e qualsiasi altro attribuito a me non è corretto e non è stato fatto o autorizzato da me.

La mia posizione rimane la stessa di partenza: sono contro la guerra e la violenza; contro l'uccisione di civili innocenti; contro ogni forma di discriminazione; contro l'islamofobia; contro l'antisemitismo; contro i genocidi; contro l'apartheid; contro l'occupazione e l'oppressione"

. "Non ci sarà mai la giustificazione all'uccisione di 3500 bambini nelle ultime tre settimane a Gaza - la riflessione di El Ghazi -. Come può rimanere il mondo rimanere in silenzio quando a Gaza viene ucciso un bambino ogni 10 minuti?. E questo numero cresce ogni giorno. Io non posso rimanere volutamente in silenzio. Dobbiamo chiedere che finisca subito il conflitto a Gaza!". Ora non rimane che attendere quali provvedimento intenderà prendere il Magonza.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

TUTTOMERCATOWEB: Il Mainz reintegra El Ghazi: 'Ha mostrato rimorso per i contenuti pubblicati sulla guerra'In un primo momento sembrava inevitabile il licenziamento, ma il Mainz ha fatto un passo indietro: Anwar El Ghazi tornerà ad allenarsi con la prima squadra. Lo ha annunciato il club tedesco sui propr

Fonte: TuttoMercatoWeb | Leggi di più ⮕

SKYTG24: Scadenze fiscali di novembre 2023, ecco il calendario completoLeggi su Sky TG24 l'articolo Scadenze fiscali di novembre 2023, ecco il calendario completo

Fonte: SkyTG24 | Leggi di più ⮕

SKYTG24: Scioperi, manifestazioni e proteste in programma a novembre: il calendarioLeggi su Sky TG24 l'articolo Scioperi, manifestazioni e proteste in programma a novembre: il calendario

Fonte: SkyTG24 | Leggi di più ⮕

SKYTG24: Medioriente, chi sono i coloni in Cisgiordania: giovanissimi e ultraortodossiLeggi su Sky TG24 l'articolo Medioriente, chi sono i coloni in Cisgiordania: giovanissimi e ultraortodossi

Fonte: SkyTG24 | Leggi di più ⮕

SKYTG24: Concorsi pubblici, i bandi in scadenza a novembre 2023Leggi su Sky TG24 l'articolo Concorsi pubblici, i bandi in scadenza a novembre 2023

Fonte: SkyTG24 | Leggi di più ⮕

SKYSPORT: Juventus, da Deloitte nessun rilievo su operazioni mercatoLeggi su Sky Sport l'articolo Juventus, da Deloitte nessun rilievo su operazioni mercato

Fonte: SkySport | Leggi di più ⮕