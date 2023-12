Edward Enninful protagonista di Forces of Fashion

Tutto su Edward Enninful, tra i protagonisti di Forces of Fashion, l'evento di Vogue svoltosi a Roma. Ecco come riascoltare il talk Vogue è stato protagonista nell’ultimo talk The Vogue Italia Legacy di Forces of Fashion, l'evento che racconta il mondo della moda attraverso le voci dei protagonisti organizzato ogni anno e da Vogue a New York e che è approdato per la prima volta in Italia, a Roma.

Tra i protagonisti Edward Enninful, Editor-in-Chief di British Vogue che, insieme a Francesca Ragazzi, Head of Editorial Content di Vogue Italia, ha dialogato sulla storia del magazine. Ecco il podcast con le loro voci nel podcast in cui hanno parlato di coraggio e inclusione, di moda e di stile, della storia di Edward e di quella della nostra rivista, compreso quel “mitico” “Black Issue”, dove per la prima volta un intero numero di Vogue Italia è stato dedicato alle modelle di colore, da Naomi Campbell a Lylia Kebed





