Educare alla sessualità a scuola non è solo giusto, ma necessario

L'educazione sessuale è un "contenuto degradante" e insegnarla nelle scuole elementari è "una nefandezza". La pensa così il deputato della Lega Rossano Sasso (già sottosegretario Ministero dell'istruzione nel governo Draghi), che alla Camera si è schierato controsul tema della educazione alla parità di genere nelle scuole proposto dal Movimento 5 Stelle alla proposta di legge sulla violenza sessuale.

Già diversi anni fa l’Ufficio Regionale per l’Europa dell’Oms (l'Organizzazione mondiale della sanità) ha realizzato, insieme al Centro Federale per l’Educazione alla Salute e in stretta cooperazione con 19 esperti di varia formazione (dalla medicina, alla psicologia, alle scienze sociali) il'Standard per l'Educazione Sessuale in Europa', in risposta alla necessità di standard per l'educazione sessuale.

Eppure educare alla sessualità e all'affettività i bambini, già dalle elementari, è importantissimo. A partire dalla nascita i neonati apprendono il valore e il piacere del contatto fisico, del calore umano e dell’intimità e fin da subito i genitori mandano ai bambini messaggi inerenti il corpo e l’intimità - cioè stanno facendo, anche se inconsapevolmente, educazione sessuale. headtopics.com

La psicologia dell’età evolutiva ha dimostrato che i bambini nascono come esseri sessuali e che la loro sessualità si sviluppa attraverso diversi stadi collegati allo sviluppo infantile in generale e ai relativi compiti di sviluppo.

Voglio credere che il deputato Sasso sia contrario perché ha una percezione errata della cosa. Educare alla sessualità facilita lo sviluppo sensoriale del bambino, la percezione del proprio corpo, rafforza la sua fiducia in sé e contribuisce a sviluppare la capacità di auto-determinazione. headtopics.com

Ormai quasi tutti i bambini che frequentano le scuole elementari hanno accesso a internet, e spesso purtroppo vengono lasciati liberi di navigare senza la supervisione di un adulto (spesso non è nemmeno facile impedirglielo perché avviene anche in contesti extra domestici, ad esempio a casa di un amico). Con tutti i rischi che ne derivano.

Siparietto Balotelli-Niang: si giocano il rigore a 'Sasso, carta, forbici'I due ex milanisti si sono contesi in maniera particolare un calcio di rigore nella vittoria dell'Adana Demirspor sul Konyaspor. Leggi di più ⮕

Manifestazione 4/11, il nipote di Oriana Fallaci diffida la LegaManifestazione 4/11, il nipote di Oriana Fallaci diffida la Lega Leggi di più ⮕

Lucca Comics, Matteo Salvini: 'Amnesty non va per Israele? Razzismo'Il leader della Lega contro l'associazione che diserta la rassegna patrocinata dall'ambasciata di Israele Leggi di più ⮕

Lega Pro, allerta meteo a Carrara: rinviata a data da destinarsi Sestri Levante-RiminiLa Lega Pro, preso atto dell’Ordinanza n.67/2023 del 29.10.2023 della Sindaca della Città di Carrara con la quale ordina la chiusura degli impianti sportivi comunali a tutela della pubblica incolum Leggi di più ⮕

Il nipote di Oriana Fallaci diffida la Lega: "Non potete usare il suo nome"La diffida agli organizzatori della manifestazione del 4 novembre Leggi di più ⮕

“Altro regalo della Lega”, Mourinho scatenato a fine partitaCalciomercato e altro Leggi di più ⮕