Edo - Ultimo Atto: il nuovo disco ispirato al personaggio di Matteo Paolillo in Mare Fuori

📆 03/04/2024 14:02:00

📰 Cosmopolitan_IT ⏱ Reading Time:

27 sec. here

17 min. at publisher

📊 Qulity Score:

News: 66%

Publisher: 63%

Musica Notizia

Il 5 aprile è uscito Edo - Ultimo Atto, disco ispirato al personaggio interpretato da Matteo Paolillo nella serie Mare Fuori. L'attore salernitano, recentemente al centro del gossip con Ludovica Coscione, e ospite del nostro videopodcast a Sanremo, aveva anticipato la pubblicazione del nuovo EP con il singolo 'Nun è cos', realizzato in collaborazione con un altro giovane esponente della scena rap, il cantante LDA.Le sette tracce pubblicate, arrivano dopo la fine della quarta stagione della serie di grande successo andata in onda su Rai 2: «Con Mare Fuori 4 si chiude un cerchio e volevo fare un ultimo saluto al personaggio di Edo», racconta l'attore ventinovenne. «Si può considerare un Sequel dell’Ep Edo fatto nel 2021. Anche qui ho messo dentro le influenze del mio percorso a Napoli e non, raccontando le storie del mio personaggio intrecciate alle storie della mia vita» aggiunge parlando del suo nuovo progetto musicale

Edo, Ultimo Atto, Matteo Paolillo, Mare Fuori, EP, Singolo, LDA, Rap, Attore, Gossip, Sanremo, Rai 2, Napoli, Storie, Progetto Musicale