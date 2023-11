Edison Next acquisisce 100% di Prometheus Energia

Edison Next ha acquisito il 100% di Prometheus Energia, rilevando così un impianto di teleriscaldamento a biomassa da filiera corta locale a Cesano Boscone (Milano)"con l'obiettivo di ottimizzarne la produzione e con la previsione di ampliare il bacino di utenze servite e abilitare lo sviluppo di servizi smart per la comunità".

Lo rende noto un comunicato di Edison, nel quale si specifica che"attualmente l'impianto serve circa 1.600 famiglie con un fabbisogno termico annuo pari a 14 Gigawatt e, grazie al suo ampliamento, potrebbe estendere il bacino di utenze servendo anche edifici pubblici e del terziario e raggiungendo un totale di circa 7.000 famiglie per un fabbisogno termico complessivo annuo di circa 70 Gigawatt.

