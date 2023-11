Ebuehi, sarà la stagione della conferma all’Empoli? Le cifre e un recente passo falso

Un 3-0 meritato per la Viola, in un match in cui tutti i giocatori dell’Empoli sono scesi sotto la sufficienza. Il terzino, in particolare, è andato parecchio in difficoltà: sulla sua fascia di competenza, Ruggeri lo ha infatti infilato più volte e con facilità, trovando un avversario incapace di opporsi in maniera efficace.

Grande sofferenza in fase difensiva e sempre fuori dalla manovra empolese, che in verità si è rivelata ampiamente sterile: ecco perché per Ebuehi è arrivato un Fantavoto pari a cinque.Il terzino, come molti altri compagni di squadra, ha pagato l’avvio molto negativo in campionato, ma con il cambio in panchina è migliorato.

L’Empoli è chiamato a riscattarsi nell’undicesima giornata, in cui troverà un’altra squadra desiderosa di far punti, il Frosinone. Per quanto riguarda la presenza in campo didal primo minuto, non paiono comunque esservi particolari dubbi: il giocatore partirà nell’undici titolare, salvo infortuni o problemi fisici dell’ultima ora. Sicuramente in lui non mancherà la voglia di fare molto meglio rispetto all’ultima partita contro l’Atalanta.

Ecco allora la possibile o probabile formazione per il match contro il Frosinone, previsto lunedì 6 novembre:Ebuehi nella stagione 2023/2024: le statistiche aggiornate I numeri più sintetici non possono costituire un giudizio completo su ogni atleta, ma aiutano ad avere un quadro di base del giocatore, utile in chiaveIl classe 1995 è, dicevamo, un difensore laterale che può essere inserito nel modulo come terzino di una linea a quattro oppure come quinto di centrocampo, ma sulla corsia di destra (quella del suo piede).

