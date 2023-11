È tornata la caccia all'ebreo: decine di feriti nell'aeroporto in lockdown

Più di 20 persone sono rimaste ferite dopo l'assalto contro un volo in arrivo da Israele a un aeroporto nella repubblica russa a maggioranza musulmana del Daghestan. Venti persone sono rimaste ferite quando centinaia di manifestanti hanno preso d'assalto un aeroporto nella regione russa del Daghestan dopo la notizia che un volo proveniente da Israele sarebbe atterrato nello scalo di Makhachkala.

I disordini hanno fatto seguito a numerosi altri incidenti anti-israeliani nel Caucaso settentrionale: il governo del Daghestan ha dichiarato lunedì che sta rafforzando le misure di sicurezza in tutta la repubblica, che ospita circa 3 milioni di persone. I disordini nella regione, dove le forze di sicurezza russe un tempo combattevano un’insurrezione islamica, potrebbero rappresentare un’altra sfida per il presidente russo Vladimir Putin.

I video dell'aeroporto di Makhachkala mostrano i manifestanti, per lo più giovani, che sventolavano bandiere palestinesi, sfondavano porte di vetro e corrono per l'aeroporto gridando "Allahu Akbar" o "Dio è il più grande".I leader regionali di altre due aree del Caucaso settentrionale hanno invitato alla calma. headtopics.com

Israele ha esortato le autorità russe a proteggere gli israeliani e gli ebrei nelle loro giurisdizioni in seguito alla recente ondata di violenza contro obiettivi israeliani ed ebrei. Nei giorni scorsi è stato dato alle fiamme un centro ebraico in costruzione a Nalchik, capitale della vicina repubblica russa di Cabardino-Balcaria, hanno riferito i funzionari dell'emergenza.

