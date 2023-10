È ora di ritrovare la pietà perduta

arrivato il momento di ritrovare la pietà perduta, mentre i carri armati israeliani entrano a Gaza e la catastrofe attesa in questi giorni drammatici seguiti al massacro del 7 ottobre rischia di materializzarsi in uno scenario al quale il mondo non avrebbe voluto assistere.

un deficit di solidarietà e (di empatia) che è venuto prima, si potrebbe dire, della condanna per le troppe vittime innocenti provocate dalla reazione dello Stato ebraico e che la denuncia per le bombe israeliane sui civili palestinesi sta via via cancellando ulteriormenteIl pogrom antiebraico di Hamas non ha fatto riflettere su una involuzione terribile — alla quale ha contribuito la linea oltranzista di molti governi israeliani e la scelta di delegittimare l’Autorità nazionale...

È obbligatorio citare ancora una volta Amos Oz, convinto che anche ad una banda di «fanatici assetati di sangue», come i rappresentanti dell’Islam violento, sia necessario «contrapporre un’idea». E proprio le idee sono mancate in questi anni.Insomma, una visione «nostalgica» della questione palestinese continua a dominare questa epoca di errori. headtopics.com

, da quando alla conferenza di pace di Madrid del 1991 l’Olp veniva tenuta dietro le quinte mentre Siria e Israele si scambiavano insulti teatrali. e gli abitanti della Cisgiordania e di Gaza — vittime di quella che il segretario generale dell’Onu António Guterres ha chiamato una «soffocante occupazione», usati come scudi umani da Hamas che si serve degli aiuti internazionale per fabbricare morte, dimenticati dai Paesi arabi, avvelenati dall’Iran, traditi dalla corruzione della cricca dell’inamovibile ottantasettenne Abu Mazen — scatenano il senso di colpa dell’Occidente e sono diventati sempre più gli eroi del nuovo...

