È morto Matthew Perry, protagonista della serie tv Friends

. Aveva 54 anni. È stato trovato morto nella sua casa di Los Angeles: le cause della morte non sono ancora chiare. Perry è apparso in oltre 200 episodi e in tutte le dieci stagioni diil suo Chandler, coinquilino di Joey Tribbiani e poi fidanzato di Monica Geller, era un uomo bello, spiritoso e più tardi molto romantico, benché molto imbranato e un po’ sfortunato.

Friends andò in onda tra il 1994 e il 2004, per 236 episodi divisi in 10 stagioni, per un totale di quasi 88 ore complessive. In Italia arrivò con tre anni di ritardo e finì nel 2005: fu trasmessa sulla Rai, prima su Rai Tre e poi su Rai Due, poco prima o poco dopo il tg, in prima o in seconda serata, a seconda delle stagioni.

». Insomma, una serie accessibile ma con una sua identità ben precisa, che sapeva inserirsi in un chiaro solco ma che riusciva a differenziarsi da tutto quello che c’era stato o c’era in quel momento. La sua immensa popolarità ebbe, a detta dello stesso Perry, un enorme impatto sulla sua vita. headtopics.com

Dal 2011 intraprese delle azioni di lobbying sul Congresso per cercare di ottenere maggior finanziamenti per il sistema delle “drug courts”, dei tribunali sperimentali in cui magistrati, forze dell’ordine, esperti di salute mentale, servizi sociali e comunità per il trattamento di persone che soffrono di dipendenze lavorano insieme per la riabilitazione delle persone che hanno commesso reati sotto l’effetto di droghe.

