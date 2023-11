È morto l'ex ministro Luigi Berlinguer

La salma di Luigi Berlinguer, deceduto all'ospedale Le Scotte di Siena dopo una lunga malattia, sarà esposta domani mattina nell'Aula Magna storica dell'Università di Siena. Lo confermano fonti dell'ateneo spiegando che l'orario di apertura della camera ardente non è stato ancora definito.

Il professor Luigi Berlinguer, originario di Sassari e cugino di Enrico Berlinguer, ha insegnato per molti anni diritto all'università di Siena, di cui è stato rettore dal 1985 al 1994.Grande studioso, giurista e docente, aderì con entusiasmo al Pd

di cui fu tra i fondatori.

"Apprendo con profonda tristezza la notizia della scomparsa di Luigi Berlinguer. Una vita per il miglioramento della ricerca e dell'insegnamento nel nostro paese. Lascia riforme importanti, valori profondi e idee lungimiranti. È stato un vero privilegio lavorare con lui". Lo scrive Enrico Letta su X.

