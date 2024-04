È morto l'attore britannico Adrian Schiller

È morto all'età di 60 anni Adrian Schiller , attore britannico noto per i suoi ruoli in ' The Last Kingdom ' e nella serie ' Victoria '. A dare la notizia il suo agente Scott Marshall Partners, che lo ha rappresentato per più di tre decenni: «È morto troppo presto e noi, la sua famiglia e i suoi amici intimi siamo devastati dalla perdita. La sua morte è stata improvvisa e inaspettata e non sono ancora disponibili ulteriori dettagli sulle sue cause».

La scomparsa È stata una morte improvvisa e inaspettata quella di Adrian Schiller, l'attore britannico deceduto all'età di 60 anni. «È morto troppo presto e noi, la sua famiglia e i suoi amici intimi siamo devastati dalla perdita. La sua morte è stata improvvisa e inaspettata e non sono ancora disponibili ulteriori dettagli sulle sue cause», ha detto il suo agente Scott Marshall Partner

Addio ad Adrian Schiller, star di 'The Last Kingdom' muore a 60 anniL'annuncio dell'agente: 'Morte improvvisa e inaspettata, ancora nessun dettaglio sulle cause'

