E' morto coach Bobby Knight, la leggenda di Indiana aveva 83 anni

Alla guida di Indiana ha conquistato 661 vittorie, qualificandosi per il torneo Ncaa in 24 delle 29 stagioni all'attivo. Tra i 3 titoli, rimane memorabile il primo, vinto nel 1976 in un'annata senza sconfitte per gli Hoosiers. Nel 1984, Knight è stato il coach del Team Usa che ha vinto la medaglia d'oro alle Olimpiadi di Los Angeles, contribuendo all'ultimo trionfo ai Giochi di una selezione formata da giocatori Ncaa.

