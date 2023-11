E' morto Carlo Ambrosini, creatore di Napoleone e Jan Dix

Nato in provincia di Brescia nel 1954, Ambrosini è appassionato di fumetti sin da piccolo. Frequenta però il liceo artistico e quindi l'Accademia di Belle Arti di Brera con l'idea di dedicarsi alla pittura, per poi virare sul mondo dell'illustrazione per sbarcare il lunario.

Il suo esordio nel mondo del fumetto avviene a metà degli anni 70, sulle pagine delle collane di guerra della Dardo, ma anche sulle pubblicazioni di Ediperiodici ed Editoriale Corno. Pubblica anche una storia di ambientazione medievale per la rivista "Il Mago" edita da Mondadori, ed è proprio grazie a quella storia che nel 1978 viene inserito nello staff di "La Storia d'Italia a Fumetti" di Enzo Biagi.

Gaza, usciti dalla Striscia in 400 tra feriti e stranieri | Tajani: 4 italiani, stanno bene | Un connazionale: "Impossibile lavorare" Altre bombe sul campo profughi Jabalya, l'Onu:"Una nuova atrocità" | L'esercito israeliano:"Siamo alle porte di Gaza City" | Hamas:"Altri 7 ottobre, ancora e ancora"Matthew Perry, si indaga per rapina e omicidio | Esclusa l'overdose di metanfetamine e Fentanyl

Il nuovo progetto di Zentiva è incentrato sulla prevenzione e si sviluppa non solo attraverso nuovi prodotti, ma anche con iniziative per fare cultura e formazioneI commenti in questa pagina vengono controllatiIn particolare, durante l'azione di monitoraggio, ci riserviamo il diritto di rimuovere i commenti che:- Siano intimidatori o diffamanti verso persone, altri utenti, istituzioni e religioniIl nuovo progetto di Zentiva è incentrato sulla prevenzione e si sviluppa non solo...

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

SKYTG24: Fumetti, è morto Carlo Ambrosini. Creò Napoleone e Jan Dix e disegnò anche molti Dylan DogI titoli di Sky TG24 del 1 novembre: edizione delle 19

Fonte: SkyTG24 | Leggi di più ⮕

REPUBBLICA: Addio a Carlo Ambrosini, creatore di Napoleone e Jan Dix e di molte storie di Dylan DogDisegnatore e sceneggiatore, originalissimo e visionario, ha inventato nuovi personaggi ma è stato anche uno dei primi a collaborare con Tiziano Sclavi

Fonte: repubblica | Leggi di più ⮕

CORRIERE: Calcio, Carlo Ancelotti sarà l’allenatore del Brasile dalla Coppa America 2024Il tecnico inizierà a lavorare con i verdeoro appena scadrà il suo contratto con il Real Madrid. Nell’attesa è stato nominato ad interim Fernando Diniz

Fonte: Corriere | Leggi di più ⮕

MEDIASETTGCOM24: Carlo in Kenya: 'Non ci sono scuse per gli abusi coloniali'ʼNon ci sono scuseʼ per gli ʼatti di violenza ripugnanti e ingiustificabiliʼ commessi dagli inglesi durante il periodo coloniale in Kenya. Lo ha detto re Carlo III durante una cena di stato nel Paese africano, dove si trova in visita ufficiale.

Fonte: MediasetTgcom24 | Leggi di più ⮕

MEDIASETTGCOM24: David Beckham a cena da Re Carlo: perché?L'ex calciatore a corte perché spera in un titolo di cavaliere

Fonte: MediasetTgcom24 | Leggi di più ⮕

AGENZIA_ANSA: Re Carlo in Kenia incontra veterani di guerraBritain's King Charles III (C) interacts with Kenyan War Veterans (R) where he awarded them with medals during his visit to a Commonwealth War Graves at the Kariokor Cemetery where he joined British and Kenyan military personnel in an act of remembrance to...

Fonte: Agenzia_Ansa | Leggi di più ⮕