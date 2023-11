È morta Shani Louk, la 22enne tedesco-israeliana rapita da Hamas

30/10/2023 14:17:00 / Fonte: VanityFairIt

Shani Louk era stata presa in ostaggio durante il rave al kibbutz di Be’eri. La madre: «Purtroppo abbiamo ricevuto la notizia che mia figlia non è più in vita»