È morta Rosalynn Carter, ex first lady degli Stati Uniti

La donna, alla quale era stata diagnosticata la demenza, si è spenta nella sua casa in Georgia. Ad annunciarlo è stato il Carter Center, l'organizzazione no-profit fondata insieme all’ex presidente Usa Jimmy Carter. Si è sempre battuta a sostegno della sanità mentale, lottando per facilitare l'accesso dei malati alle cure. “Fino a quando è stata al mondo, sapevo che c'era qualcuno che mi amava e mi sosteneva", ha detto il marito.

È morta a 96 anni Rosalynn Carter, ex first lady degli Stati Uniti. Ad annunciarlo è stato il Carter Center, l'organizzazione no-profit fondata insieme al marito - ed ex presidente Usa - Jimmy Carter. La donna si è spenta nella sua casa in Georgia. Rosalynn Carter, alla quale era stata diagnosticata la demenza, si è sempre battuta a sostegno della sanità mentale, lottando per facilitare l'accesso dei malati alle cure. Devota alle cause umanitarie internazionali, era rinomata per la sua schiettezza e il suo attivismo politico. “La nostra co-fondatrice, l'ex first lady Rosalynn Carter, è morta oggi pomeriggio in Plains, Georgi





