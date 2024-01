È morta la cantante jazz Marlena Shaw

È con grande tristezza che annuncio la perdita della nostra amatissima madre e della vostra icona e artista Marlena Shaw. È morta oggi alle 12:03. Era in pace e anche noi eravamo in pace. Così, il 19 gennaio, in un post su Facebook, Marla Bradshaw ha dato la notizia della morte della madre, la grande cantante jazz Marlena Shaw, che aveva 81 anni.

È un po’ riduttivo definire Marlena Shaw una cantante jazz perché nella sua lunga carriera – aveva esordito a dieci anni all’Apollo theatre di Harlem, a New York, insieme allo zio, il trombettista Jimmy Burgess – ha cantato in qualunque stile: pop, soul, funk, blues, gospel e disco. Sempre in modo eccellente e sempre con un tocco assolutamente personale. Forse la ragione per cui non è famosa come altri artisti della sua generazione (, per fare solo un esempio) è perché non si è mai legata a un genere preciso e, anche discograficamente, è stata vagabonda e inafferrabil





