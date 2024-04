È morta l'attrice Barbara Baldavin, volto noto di 'Medical Center'

A 85 anni è morta, il giorno di Pasqua, l'attrice statunitense Barbara Baldavin. Volto noto di 'Medical Center', è stata la responsabile del casting di due serie tv cult come 'Dynasty' e 'Trapper John' Los Angeles. Baldavin che prima di passare al dietro le quinte è apparsa anche in tre episodi dell'originale 'Star Trek' è morta nella sua casa di Manhattan Beach, a comunicare la notizia oggi, 2 aprile, il figlio Marc D'Agosta a 'The Hollywood Reporter'.

Baldavin ha interpretato l'ufficiale di controllo dei phaser Angela Martine in due episodi della prima stagione di 'Star Trek' nel 1966. Nel primo episodio il suo matrimonio con l'ufficiale della Flotta Stellare Robert Tomlinson (Stephen Mines) - presieduto dal Capitano Kirk (William Shatner) - fu interrotto da un attacco romulano. L'attrice tornò poi nel ruolo del tenente Lisa, un ufficiale delle comunicazioni e cronista giudiziario nel finale della serie, 'Turnabout Intruder', andato in onda nel giugno 196

