E il PD cosa pensa, su Israele e Palestina?

Tra i dirigenti del PD c’era chi si aspettava che Schlein avrebbe indirizzato il partito su una linea più apertamente filopalestinese.

Da questa intesa deriva l’esigenza per Schlein di trovare una linea sulle principali questioni che sia il più possibile condivisa dalle varie componenti del partito. Una di queste questioni è la politica estera, su cui i principali esponenti più “centristi” del PD, spesso definiti anche riformisti, temevano di scontrarsi maggiormente con Schlein. La stessa scelta del responsabile Esteri nella segreteria è stata delicata.

Alla fine Schlein ha scelto come responsabile Esteri il deputato Peppe Provenzano, ex ministro del Sud nel secondo governo di Giuseppe Conte. Da sempre vicino alla corrente di Andrea Orlando, che dentro al partito si colloca abbastanza a sinistra, Provenzano in questi mesi ha dovuto mediare tra diverse posizioni ed è riuscito a trovare soluzioni di compromesso.

Schlein aveva risposto con una faticosa ricerca di equilibrio. Da un lato aveva cercato con insistenza il dialogo coi movimenti cosiddetti “pacifisti”, ma allo stesso tempo aveva mantenuto il PD sulla stessa linea di fermezza nella condanna all’invasione russa, condivisa dalla maggioranza del Partito socialista europeo.

Un esempio di quanto sia complessa la ricerca di questo equilibrio è una piccola polemica che c’è stata dentro al PD di recente, riguardo a una manifestazione indetta dallainsieme ad Amnesty International. Alcuni esponenti della segreteria vicini a Schlein, come Marco Furfaro e Marina Sereni, avevano proposto che il PD inviasse una sua delegazione ufficiale alla manifestazione.

