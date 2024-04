Duro scontro all'Onu tra Israele e Iran nella riunione straordinaria del Consiglio di sicurezza convocata dopo l'attacco di Teheran di sabato notte, mentre il segretario generale delle Nazioni Unite ha avvertito che il Medio Oriente è"sull'orlo del baratro".

"Il regime iraniano non è diverso dal Terzo Reich e l'ayatollah Ali Khamanei non è diverso da Hitler", ha tuonato il delegato dello Stato ebraico al Palazzo di Vetro, Gilad Erdan chiedendo"tutte le sanzioni possibili" contro la Repubblica islamica."Il fatto che Israele si sia mostrato superiore non toglie la brutalità dell'attacco", ha aggiunto l'ambasciatore israeliano.

Iravani ha ribadito che Teheran"non ha avuto altra scelta che esercitare il proprio diritto all'autodifesa", assicurando che il suo Paese non vuole un aumento della tensione o"una guerra con gli Stati Uniti" ma risponderà a"qualsiasi minaccia o aggressione".

Un drammatico avvertimento sul rischio di un conflitto più ampio nella regione è stato quello del segretario generale dell'Onu Antonio Guterres:"Il Medio Oriente è sull'orlo del baratro - ha ammonito - La popolazione si trova ad affrontare il pericolo reale di un devastante conflitto su vasta scala. Ora è il momento di allentare la tensione, della massima moderazione e di fare un passo indietro dal baratro".

