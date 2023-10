Durante (LaPresse), «migliore imprenditore italiano all’estero». I premiati del Business Care

NEW YORK — Il Consolato Generale d’Italia a New York ha ospitato giovedì la cerimonia di premiazione della sesta edizione del «Business Care International Award». Il riconoscimento, come ha spiegato il creatore del premio e presidente di Business Care Communications, Massimo Veccia, viene assegnato ogni anno a personalità che rappresentano il «migliore spirito contemporaneo italiano».

Durante la cerimonia, alla presenza del Console generale Fabrizio Di Michele, sono stati premiati: Alberto Milani, presidente della Camera di Commercio Italy-America a New York; Mauro Porcini, chief design officer a Pepsico USA; Pasquale Santangeli, cardiologo alla Cleveland Clinic in Ohio; Maria Rita Grieco, vicedirettrice del TG1 Rai che ha accettato il riconoscimento parlando dell’importanza della forza e dell’umiltà; Sally Fischer, presidente della agenzia Sally Fischer Public...

