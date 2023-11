Due mondi che collidono nella nuova serie Sky Original

Due mondi da sempre tenuti a distanza si troveranno a collidere e a ripensare i concetti di giusto e sbagliato. Edith prende il comando della nave e spinge Arrigo a lanciare ufficialmente l’allarme alla compagnia. Tareq vuole parlare con l’esercito italiano per negoziare le condizioni dello sbarco. La serie Sky Original in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, tutti i venerdì.

Con Marco Bocci, Jessica Schwarz e Dada Bozela Quando non si ha più niente da perdere, non esiste la paura di tentare il tutto per tutto. Lasciata alle loro spalle una realtà difficile e violenta è ora di combattere per ottenere finalmente una condizione migliore e la nave Orizzonte è l’unica possibilità che hanno i migranti al centro della storia raccontata dalla nuova serie Sky Original. Da domani disponibili in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW i due nuovi episodi (quinto e sesto).La situazione è ormai fuori controllo con Tareq (Dada Bozela) e i suoi compagni che tengono in ostaggio la sala di comando della nav

:

MEDİASETTGCOM24: Ricerche in corso per due ragazzi scomparsiLe ricerche dei due ragazzi 22enni scomparsi da sabato proseguono con elicottero, cani molecolari e un ingente dispiego di forze dell'ordine

Fonte: MediasetTgcom24 | Leggi di più »

MEDİASETTGCOM24: Arrestata per stalking una donna sospettata di due aggressioniUna donna è stata arrestata per stalking e sospettata di due aggressioni ai danni di un'altra ragazza. Dopo due evasioni, rischia ora la custodia cautelare in carcere.

Fonte: MediasetTgcom24 | Leggi di più »

AGENZİA_ANSA: Ricerche in corso per i due giovani scomparsi sulle Dolomiti di SestoSulle Dolomiti di Sesto sono in corso ampie ricerche dei due giovani scomparsi, Giulia Cecchettin e l'ex fidanzato Filippo Turetta. Le ricerche sono da inquadrare nell'ambito delle misure previste dal Piano per la ricerca delle persone scomparse.

Fonte: Agenzia_Ansa | Leggi di più »

MEDİASETTGCOM24: Cisgiordania, raid Israele a Jenin: 'Due morti e sette feriti'Mentre a Gaza proseguono le operazioni in superficie, l'esercito ha anche lanciato due attacchi dentro infrastrutture sotterranee in cui si nascondeva...

Fonte: MediasetTgcom24 | Leggi di più »

CORRİERE: Annunci dall'isola: alleanza tra partiti d'opposizione e aiuto degli Usa nell'addestramentoDue annunci dall’isola: l’ammissione che gli Usa aiutano nell’addestramento e l’alleanza tra i due partiti d’opposizione in vista delle presidenziali

Fonte: Corriere | Leggi di più »

SKYTG24: La moda maschile torna a Firenze, a gennaio è PittiTimeLeggi su Sky TG24 l'articolo La moda maschile torna a Firenze, a gennaio è PittiTime

Fonte: SkyTG24 | Leggi di più »