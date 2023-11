Due fisiche italiane parteciperanno al Women Economic Forum a Roma

Una bambina accende la televisione e vede per la prima volta il divulgatore scientifico Piero Angela parlare di geofisica, di scienza, di vulcanologia e si innamora di queste materie. Un’altra ragazza, alla vigilia dell’esame di maturità, entra nell’osservatorio astrofisico di Arcetri, a Firenze, e capisce che è proprio lì che vuole stare.

, due tra le prime e più note fisiche italiane che saranno anche tra le speaker della prima edizione italiana del Women Economic Forum che si tiene a Roma dal 20 al 23 novembre 2023 e in cui le due esperte parleranno di giustizia climatica. Ad accomunarle la passione per le materie scientifiche, nata quando di Stem (Science, technology, engineering and mathematics) ancora non si parlava, e una brillante carriera all'interno di importanti enti di ricerc





