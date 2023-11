Due figli, il fitness e la moda: chi è Cristina Marino, la moglie di Luca Argentero

Imprenditrice, attrice, mamma, moglie. Cristina Marino, classe 1991 e moglie di Luca Argentero dal giugno 2021, è impegnata su tantissimi progetti. Instancabile comunicatrice social, ha come motto quello di divulgare positività e bellezza. Marino, il cui percorso lavorativo è nato come modella e attrice, ha dimostrato fin da bambina predisposizione per le arti e lo spettacolo.

Mentre continua a lavorare come attrice e modella Cristina, appassionata di moda, di yoga e di fitness, apre la sua attività, la piattaforma wellness Befancyfit, che attualmente vanta quasi 82 mila followers su Instagram. «Befancyfit è nata come voglia di condividere la mia grande passione per il fitness. Pubblicavo su Instagram i miei allenamenti, il mio profilo social cresceva e tutti mi chiedevano le modalità dei workout.

Luca Argentero e Cristina Marino, la storia d'amore in 20 foto

