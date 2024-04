Due corpi senza vita trovati in un appartamento a Lonato del Garda

Entrambi con le vene dei polsi tagliate. Entrambi in bagno. Così i carabinieri di Lonato del Garda, nel Bresciano, hanno trovato due corpi privi di vita nella giornata di oggi 3 aprile. Le vittime sono un 50enne bresciano e una donna di origini cinesi di cinque anni più giovane. La morte, secondo gli inquirenti, risalirebbe a qualche giorno fa, probabilmente a cavallo tra il lunedì di Pasquetta e il 2 aprile.

Tutte le ipotesi sono al vaglio di chi conduce le indagini, ma diversi elementi fanno pensare che si possa trattare di un omicidio-suicidio.La scoperta è avvenuta all'interno dell'appartamento dell'uomo in una zona collinare e isolata del paese sulla sponda bresciana del Lago di Garda. Secondo i primi referti medici la donna sarebbe stata la prima a riportare le ferite ai polsi ed è stata la prima a morire. Il proprietario di casa invece avrebbe girato per casa per diverse ore, fino a quando anche lui è morto per dissanguamento da recisione delle vene dei pols

