Due cani distruggono un'auto a Jacksonville

Quando Christie Barr, residente a Jacksonville, in Florida, si è svegliata al mattino presto ha avuto una brutta sorpresa: la sua auto era stata mezza distrutta. Dal paraurti allo pneumatico, il veicolo sembrava essere finito vittima di un gruppo di vandali. Ma la verità era ben diversa: l'ufficio dello sceriffo di Jacksonville ha esaminato il filmato di sicurezza della proprietà di Christine e ha capito che due cani si erano accaniti contro il veicolo.

Ma perché i due Pit Bull ce l'avevano proprio con l'auto della signora Barr? Anche in questo caso le telecamere di sicurezza hanno dato la risposta: pochi istanti prima che i cani entrassero in scesa, le immagini mostrano il gatto del vicino che riposava accanto alla ruota posteriore del veicolo. Quando i due Pit Bull hanno deciso di prenderlo di mira, lui si è nascosto dentro al motore. Da lì la furia cieca dei due cani per cercare di catturare quella che ormai era diventata la loro pred

Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:



HuffPostItalia / 🏆 6. in İT

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Formula 1, Verstappen si ritira dopo due anni: problema ai freni per la Red BullLa ricostruzione di quanto accaduto nel GP d'Australia

Fonte: SkySport - 🏆 33. / 53 Leggi di più »

Omicidio Moro, due condanne e due assoluzioni 14 anni dopo il delittoLA SENTENZA Arriva a 14 anni dal fatto e con una seconda inchiesta aperta dalla Dda la sentenza...

Fonte: ilmessaggeroit - 🏆 19. / 65 Leggi di più »

Omicidio Moro: due condanne a venti anni e due assoluzioniDue condanne e due assoluzioni: questa la sentenza emessa dalla Corte di assise di Latina nel...

Fonte: ilmessaggeroit - 🏆 19. / 65 Leggi di più »

Chi nega i diritti di Israele ostacola “due popoli e due stati” e impedisce la pace'Sinistra per Israele' si batte per i diritti di entrambi i popoli e contro chi, come la destra israeliana e il radicalismo islamico, assolutizza il …

Fonte: HuffPostItalia - 🏆 6. / 89 Leggi di più »

Napoli, due favoriti e due outsider: è partita la corsa alla panchinaDopo i flop Garcia e Mazzarri, a Napoli il tecnico è Calzona che però non rimarrà, al suo posto arriverà un nuovo allenatore

Fonte: Today_it - 🏆 12. / 72 Leggi di più »

Italia-Ecuador 2-0: apre Lorenzo Pellegrini e chiude Barella, gli azzurri fanno due su dueAMICHEVOLI - Subito Lorenzo Pellegrini, poi il raddoppio nel recupero di Barella: l'Italia batte anche l'Ecuador. Nel mezzo, un secondo tempo di sofferenza.

Fonte: Eurosport_IT - 🏆 27. / 63 Leggi di più »