Dubbi sull'affidabilità di Elon Musk a causa dell'uso di sostanze stupefacenti

Se ne sta parlando perché un articolo del Wall Street Journal ha sollevato dubbi sull'affidabilità e la lucidità mentale del capo di grandi aziende come SpaceX e Tesla sull’uso da parte del miliardario Elon Musk di numerose sostanze stupefacenti, abbastanza frequentemente da suscitare «preoccupazioni tra i dirigenti di Tesla e SpaceX», le due più importanti aziende guidate da Musk. Tra le sostanze citate ci sono marijuana, cocaina, LSD, ecstasy, funghi allucinogeni e ketamina.

Il consumo di alcune di queste sostanze è illegale negli Stati Uniti e mette in una posizione difficile le aziende, a partire da SpaceX che ha diversi contratti con il governo statunitense. L’avvocato di Musk, Alex Spiro, ha detto che l’articolo del Wall Street Journal è infondato e che Musk non fa uso di sostanze stupefacenti





ilpost » / 🏆 7. in İT Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Dubbi sulle modifiche all'accordo di bilancio dell'ItaliaIl governo italiano ha molti dubbi sulla firma della riforma dell'accordo riguardante il controllo delle politiche di bilancio pubbliche per l'adesione all'Unione economica e monetaria dell'Eurozona.

Fonte: ilgiornale - 🏆 18. / 67 Leggi di più »

Atreju 2023, Elon Musk con il figlio sul palco: «In Italia più bambini o la vostra cultura scompare». Rama: «FAtreju 2023, la diretta dell'ultimo giorno.

Fonte: leggoit - 🏆 40. / 51 Leggi di più »

Atreju 2023: Giorgia Meloni all'improvviso, Elon Musk che parla di figli, in scena la festa della destra (e della sua incoerenza)Siamo stati ad Atreju 2023 e abbiamo scoperto che si mangia bene, ci sono tanti giovani aspiranti politici e tutti sono qui per intravedere Giorgia Meloni

Fonte: VanityFairIt - 🏆 14. / 69 Leggi di più »

Pandoro Balocco e Ferragni, i dubbi dell'azienda al team di Chiara: «Così rischiamo la pubblicità ingannevole»«Mi verrebbe da rispondere [al team Ferragni]: in realtà le vendite servono per...

Fonte: leggoit - 🏆 40. / 51 Leggi di più »

Il New York Times fa causa a OpenAI per violazione di copyrightIl New York Times ha intentato una causa contro OpenAI e Microsoft per l'utilizzo non autorizzato dei suoi contenuti per addestrare l'IA ChatGPT.

Fonte: LaStampa - 🏆 16. / 68 Leggi di più »

Aumentano le tensioni tra Iran e Israele a causa di omicidi mirati e attentati violentissimiNel Medio Oriente, le tensioni tra Iran e Israele sono aumentate a causa di omicidi mirati, bombardamenti e attentati violentissimi. Nonostante ciò, al momento non si parla di un'estensione della guerra. L'Iran sostiene diverse milizie e gruppi armati nella regione.

Fonte: ilpost - 🏆 7. / 83 Leggi di più »