Persone in fuga e città distrutte, i droni in volo sulla Striscia di Gaza a sei mesi dall’inizio della guerra – Videoe campi per sfollati nella Striscia di Gaza, a sei mesi dall’inizio del conflitto scatenato dall’attacco di Hamas contro Israele del 7 ottobre scorso, che ha provocato la morte di circa 1.160 persone, per lo più civili, secondo un rapporto, il cui conteggio si basa su dati ufficiali israeliani e indica più di 32.600 persone, secondo il ministero della Salute gestito da Hamas.

Una sorta di recap e riepilogo delle riprese aeree della distruzione a Gaza dall’inizio della guerra.Trump è un magliaro degli affari: ecco una lista dei suoi business falliti Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo: evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussion

Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:



fattoquotidiano / 🏆 45. in İT

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Rinvio del voto dell'Onu sulla risoluzione per il cessate il fuoco nella Striscia di GazaIl Consiglio di Sicurezza dell'Onu ha rinviato a lunedì il voto, originariamente previsto per oggi, su una nuova risoluzione preparata da alcuni membri non permanenti dell'organismo che chiede un 'immediato cessate il fuoco umanitario' nella Striscia di Gaza.

Fonte: MediasetTgcom24 - 🏆 3. / 94 Leggi di più »

Israele–Hamas, raid israeliano sulla Striscia di Gaza: almeno 22 mortiMedioriente, Israele colpisce ospedale al Shifa a Gaza City

Fonte: SkyTG24 - 🏆 31. / 55 Leggi di più »

Gaza, 5 morti per i lanci aerei di pacchi di aiuti sulla StrisciaLa tv israeliana Kan rilancia immagini riprese sul posto dopo l'incidente

Fonte: TgLa7 - 🏆 25. / 63 Leggi di più »

Gaza, la Francia lancia pacchi di aiuti umanitari sulla StrisciaLe forze militari francesi, in coordinamento con quelle giordane, egiziane ed emiratine, hanno lanciato nuovi aiuti umanitari su Gaza . I gruppi di s...

Fonte: Libero_official - 🏆 42. / 51 Leggi di più »

Profughi palestinesi nel sud della Striscia di Gaza... (ANSA)

Fonte: Agenzia_Ansa - 🏆 4. / 92 Leggi di più »

Tutti i limiti della distribuzione degli aiuti umanitari nella Striscia di GazaDi fronte al blocco di Israele, sono in corso diverse iniziative per consegnare i prodotti di cui gli abitanti di Gaza hanno disperatamente bisogno. Ma diversi esperti sottolineano la loro inefficacia. Leggi

Fonte: Internazionale - 🏆 10. / 74 Leggi di più »