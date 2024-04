Droni a lungo raggio utilizzati dall'Ucraina per colpire obiettivi in profondità in Russia

Vengono utilizzati per colpire obiettivi in profondità, in particolare infrastrutture del settore dell'energia. Droni a lungo raggio, alcuni dei quali potenziati con sistemi elementari di intelligenza artificiale usati per navigare in autonomia anche in presenza di segnali di disturbo che oscurano il flusso di informazioni satellitari di localizzazione.

Sono le nuove armi usate dall'Ucraina per colpire obiettivi in profondità Russia, in particolare del settore dell'energia come la raffineria di Rosneft a Ryazan centrata lo scorso 13 marzo. La raffineria, che si trova a 500 chilometri dal confine ed è una delle più grandi del Paese, è stata fra l'altro obiettivo di più attacchi. Sono stati colpiti da un drone anche due fabbriche Yelabuga a Nizhnekamsk nel Tatarstan, a 1.100 chilometri dal confine, in cui sembra che venissero assemblati i droni Shahed di progettazione iranian

Guerra Russia-Ucraina, Mosca: "Droni Kiev contro seggio elettorale a Zaporizhzhia"

Guerra Russia-Ucraina, Mosca: "Droni Kiev contro seggio elettorale a Zaporizhzhia"

Guerra Ucraina, Russia lancia 14 droni contro Odessa

Ucraina lancia raid notturno con droni sulla Russia
Attacchi con droni sono avvenuti nella notte in otto regioni della Russia. Oltre ad una raffineria nella regione di Krasnodar (dove una persona è morta per un sospetto infarto), sono state prese di mira numerose infrastrutture.

Ucraina, droni contro raffinerie di petrolio in Russia: fiamme ed esplosioni
Nel mirino gli impianti di Syzran e Novokuibyshevsk, nella regione di Samara

Guerra Ucraina-Russia, news 16 marzo: Kiev attacca con droni due raffinerie di petrolio
In fiamme un impianto a Samara. Mosca: intercettati 8 droni, un missile e un razzo a Belgorod e Kursk

